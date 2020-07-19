Дмитрий запрещал Жанне общаться даже с лучшей подругой, а мобильный телефон ее был отключен, рассказала Ольга Корчевникову в «Судьбе человека».

Когда-то Орлова из-за Шепелева не могла свободно видеться с подругой, а теперь Дмитрий скрывает от нее и их с Жанной сына Платона; фото со страниц @dmitryshepelev и @olgaorlova1311 в Instagram

На Первом канале вышел новый выпуск передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым, где гостьей стала певица и ведущая «Дома-2» Ольга Орлова. Звезда рассказала ранее неизвестные подробности своих отношений с подругой Жанной Фриске в последние месяцы ее жизни. В частности, Орлова призналась, что Шепелев скрывал Фриске в начале болезни, и ведущая по сей день не может понять зачем Дмитрий так поступал.

Ольга вспоминает, что накануне болезни ничего не предвещало беды, а потом Жанна вдруг перестала звонить и отвечать на звонки. Орлова не стала сразу быть тревогу, но молчание затягивалось. В итоге Фриске все же сама вышла на связь, а ее подруга, по приезду в США, где певица проходила лечение, была шокирована. Во-первых, резко изменилась внешность Жанны. Хоть внутренне артистка осталась все той же, Орлова даже расплакалась в туалете из-за потрясения и переживаний за подругу.

Во-вторых, выяснилось, что в самом начале болезни Шепелев не разрешал никому видеться с женой и матерью своего сына Платона, и делал это известной одной ему причине. Интересно, что в настоящее время Дмитрий поступает похожим образом и сыном – Орлова не видела своего крестника четыре года, а когда они с Шепелевым и Платоном встретились случайно, но у Ольги не было достаточно времени пообщаться с мальчиком. Ведущий и ранее очень редко показывал сына поклонниками на своей странице в соцсети, но уже с конца мая текущего года не появляется в собственном аккаунте и сам. Фанаты Дмитрия серьезно обеспокоены тем, что могло произойти с Шепелевым.

Карташов Тимур