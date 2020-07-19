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Муцениеце заставляет Прилучного ревновать ее к женатому Пореченкову

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Муцениеце заставляет Прилучного ревновать ее к женатому Пореченкову

 Слухи о романе Павла с Карпович задели Агату даже сильнее, чем казалось.

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Муцениеце заставляет Прилучного ревновать ее к женатому Пореченкову

Сегодня, 09:50

Слухи о романе Павла с Карпович задели Агату даже сильнее, чем казалось.

Пореченков и Муцениеце в аккаунте Агаты @agataagata в Instagram

Пореченков и Муцениеце в аккаунте Агаты @agataagata в Instagram

 Когда слухи о романе Павла Прилучного и Мирославы Карпович достигли своего апогея, звезда «Мажора» не стал их подтверждать. Пару, похожую на Павла и Мирослава, видели вместе на отдыхе в Крыму и сняли на видео вместе с детьми. В то же время экс-супруга Прилучного Агата Муцениеце подтвердила, что Павел уезжал на отдых в Крым с детьми, но она не знала, что с ними был еще кто-то. Актриса была шокирована, что Прилучный не предупредил ее о том, что с ним и детьми может отдыхать еще и Карпович, но месть со стороны Агаты не заставила себя долго ждать. Сейчас Муцениеце заставляет Прилучного ревновать ее к женатому Михаилу Пореченкову.

Звезда «Закрытой школы» опубликовала фото с Пореченковым в своем аккаунте в соцсети совсем недавно, и выглядит оно не так однозначно. Например, стоит обратить внимание, что Михаил и Агата достаточно тесно обнимаются, 51-летний Пореченков крепко держит актрису за руку, что может говорить как о романтической связи, так и о дружеской. В комментариях под фото поклонники Муцениеце живо уловили именно романтический посыл совместного селфи с Пореченковым, но некоторые возмутились, ведь актёр женат. Неужели Агата делает то же, в чем обвиняли и ее «соперницу» Мирославу Карпович, то есть уводит чужого мужа из семьи?

Впрочем, фанаты верят в порядочность Муцениеце, а к тому же давно никаких известий не было о том, как обстоят дела в браке Пореченкова. Михаил в последние годы вышел из-под внимания СМИ, ушел в тень, а потому, теоретически, мог незаметно расторгнуть брак, даже не привлекая к себе внимания. Но если этого сделано не было и его отношения с супругой в порядке, Муцениеце и Пореченков вполне могут быть хорошими друзьями, и именно потому проводят время друг с другом и фотографируются.


Карташов Тимур

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