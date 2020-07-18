39-летний сын Олега Газманова ждет «пол-царства» от отца за внуков

Родион прозрачно намекнул, что он человек небогатый и от «полцарства» за продолжение рода знаменитого отца не откажется.





Родион завуалировано предложил Газманову-старшему сделку – он ему внука или внучку, а папа – «пол-царства»; фото с аккаунта @oleggazmanov в Instagram

Родион Газманов – единственный родной сын знаменитого «есаула» российской эстрады Олега Газманова. Как и отец, он развивает свою певческую карьеру, но почему-то не стремится ни к созданию собственной семьи, но к продолжению внука. «Комсомольской правде» Родион признался, что Газманов-старший пытается добиться от него внуков, но уже исчерпал все способы воздействия. Собеседнику-журналисту 39-летний певец, как бы в шутку, предложил подсказать отцу новые способы убеждения самого себя относительно женитьбы и рождения детей. Впрочем, тут же наследник Газманова прозрачно намекнул, в каком ключе следует развивать мысль:

«Я готов обсудить и пол-царства, надо только понять, что туда входит».

Сын Газманова, фактически, признался, что ждет от папы денег или другого ценного вознаграждения за внуков, ведь далее артист уточнил:

«Не могу назвать себя богатым человеком, но главное - мне хватает на свое любимое дело. Яхты у меня нет, есть дом, который я построил целиком и полностью на свои деньги».

В погоне за музыкальной карьерой Родион сознательно отказался от собственных бизнес-проектов, но едва только артист занялся раскруткой себя – мир охватила пандемия. Сын Олега Газманова, как и многие артисты, ощутил экономические последствия продолжительной изоляции с отменой концертов. У Родиона отменили около 40 ранее запланированных выступлений, и, видимо, чтобы иметь хоть какой-то заработок сын певца начал записывать платные видео поздравлениями на своей студии. Один такой ролик в исполнении Родиона стоил около 3 тыс. рублей, но видимо этих денег певцу для развития карьеры недостаточно.

Скорее всего, именно поэтому Газманов-младший намекнул отцу, что готов подарить ему внуков за половину его капитала. Запрос Родиона действительно велик, учитывая то, что при нормальных условиях ему пришлось бы делить имущество и деньги знаменитого папы, не только с братом и сестрой, но еще и с нынешней молодой женой Олега Мариной Газмановой.

Карташов Тимур