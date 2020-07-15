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Айза обиделась на Барановскую за истеричность и ура-патриотизм

Ср 15 июля 2020, 10:57:31

«Вали на Бали!» - кричала Юлия во время их встречи, когда экс-супруга Гуфа пожаловалась на экономику в России.

Барановская оказалась еще ярой противницей феминизма, что окончательно отвратило от нее Айзу; фото с аккаунтов @baranovskaya_tv и @aizalovesam в Instagram

Барановская оказалась еще ярой противницей феминизма, что окончательно отвратило от нее Айзу; фото с аккаунтов @baranovskaya_tv и @aizalovesam в Instagram

 Экс-супругу рэпера Гуфа Айзу Анохину после конфликтов с бывшим мужем и подругами многие считали склочной и несдержанной. Но, оказывается, ее конфликтность не идет ни в какое сравнение с качествами ведущей «Мужское и женское» Юлии Барановской. В YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» Айза рассказала, что однажды ее, Барановскую и Жанну Мартиросян хотели сделать ведущими нового проекта на YouTube, трое будущих коллег встретились для знакомства. Тогда-то Анохина и обиделась на Юлию за истеричность и ура-патриотизм, ведь, по словам Айзы, Барановская, как и в «Мужском и женском», кричала и вскакивала с места.

Все началось с того, что бывшая жена Гуфа пожаловалась на то, что во время пандемии экономика России переживает не лучшие времена – заведения, салоны закрываются, бизнесы разоряются. На что Барановская вскричала Айзе: «Вали на Бали, раз тебе тут не нравится!» При этом Анохина не говорила, что не любит Россию, просто во время самоизоляции ее пугали негативные изменения для малого бизнеса. Свои салоны красоты Айзе также пришлось закрыть, хотя аренда помещений стоит миллион рублей.

Специально или нет, но в общении с Ксенией Собчак в ее авторском шоу, Айза надавила и на «больную мозоль» ведущей – феминизм. Анохина сообщила, что Барановская считает феминисток «чокнутыми мразями». Саму Айзу подобные высказывания Юлии окончательно убедили, что встречаться с Барановской она не хочет ни при каком раскладе. Однако супруга резидента Comedy Club Гарика Мартиросяна Жанна оказалась приятной женщиной – Айза описала ее как вежливую, добрую и грациозную женщину.


Карташов Тимур

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