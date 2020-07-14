Валерий Меладзе простил влюбленную фанатку за поцарапанную машину

Певец оценил чистосердечное признание поклонницы и опубликовал его у себя на странице в в Instagram.

Валерий оказался благородным и несварливым человеком – за царапину на машине злиться на поклонницу не стал; фото с аккаунта @valery_meladze_fan в Instagram

Обычно звезды ведут себя открыто и дружелюбно с поклонниками только на своих концертах, за которые слушатели заплатили кругленькую сумму. Вне сцены многие певцы и актёры ставят жесткие границы между собой и аудиторией, но Валерий Меладзе явно не из числа таких высокомерных и зазнавшихся знаменитостей. Недавно исполнитель множества хитов простил влюбленную фанатку за поцарапанную машину и опубликовал ее признание на своей странице в в Instagram.

Пост с извинениями виновница ДТП опубликовала в Сети, где его увидел Меладзе; изображения со страницы @meladzevalerian в Instagram





Видимо Валерия тронуло то, что поклонница, во-первых, не пыталась скрыть свою вину, хотя могла просто сбежать с места происшествия, надеясь уйти от ответственности. Напротив, девушка сама же обратилась к Меладзе с чистосердечным признанием и извинениями. Во-вторых, самолюбие певца явно потешило то, что виновница небольшого происшествия пообещала в качестве извинения скачать песни Валерия с iTunes. К слову, обещание это не такое уж незначительное, ведь за скачивание треков с этого сервиса Apple пользователи обязаны платить деньги. Впрочем, Меладзе и без скачивания песен простил искреннюю, но невнимательную водительницу.

Карташов Тимур