Пока Ивлеева покупает Элджею часы за 7 млн рублей, он развлекается с Моргенштерном

Танцы рэперов в джакузи в центре Москвы с девушками привлекли внимание столичной полиции.

Не известно, поддерживает ли Настя развлечения супруга со скандальным рэпером новой школы; фото @morgen_shtern, @sayonaraboy, @nastyaivleeva в Instagram

Недавно у мужа экс-ведущей «Орла и Решки» Насти Ивлеевой Элджея была день рождения – музыканту исполнилось 26 лет. Звезда преподнесла рэперу дорогие часы с бриллиантами за 7 млн рублей, и именинник поспешил похвастаться дорогим аксессуаром перед подписчиками. По оценкам некоторых экспертов, цена за подобные часы, украшенные бриллиантами и белым золотом, может достигать 11 млн рублей. Примерно за такую же цену можно приобрети квартиру в Москве или несколько в более провинциальном городе. Но смогла ли Настя купить любовь и верность рэпера, который любит украшать себя дорогими аксессуарами? Это вряд ли.

Часы с бриллиантами и белым золотом – подарок Ивлеевой Элджею на 26-летие, фото @sayonaraboy в Instagram





Пока Ивлеева покупает Элджею часы по цене столичной квартиры, он развлекается с Моргенштерном в джакузи центре Москвы. На видео, которое опубликовали рэперы у себя в аккаунтах в соцсети видно, что развлекаются они девушками, ведь за кадром слышен громкий женский смех. Элджей и Моргенштерн ездили по городу, позабыв о мерах безопасности – музыканты сидел на крыше автомобиля, не было никаких ремней безопасности, удерживающих их от падения.

Элджей и Моргенштерн развлекаются в центре Москвы среди бела дня, фото с аккаунта @morgen_shtern в Instagram





Рэперы стреляли в девушек из водяных пистолетов и танцевали в джакузи, встроенном в сцену, пока играла из новая совместная песня «Cadillac». Музыкальная новинка вскоре после своего релиза успела стать хитом для любителей музыки из молодого поколения. Вполне вероятно, что эпатажное поведение Элджея и Моргенштерна в Москве только часть пиар-кампании трека.

Карташов Тимур