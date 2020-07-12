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Рудковская отрицает, что грубила Дакоте после «дешманской» подачи сумок Louis Vuitton

Сегодня, 13:55

Яна уверена, что объяснила Рите все доходчиво и корректно, однако экс-супруга Соколовского почему-то расплакалась.

 Продюсер Димы Билана Яна Рудковская ответила на пост с претензиями певицы и экс-супруги Влада Соколовского Риты Дакоты. Буквально вчера артистка в своем блоге в Instagram пожаловалась подписчикам, что Яна заставила ее удалить рекламный пост конкурса, в награду за который дарили сумочки Louis Vuitton. По словам Дакоты, Рудковская позвонила ей, наговорила поток гадостей о том, что Рита «выглядит дешмански», а сама Яна «вип», чем довела певицу до слез. Артистка искренне не понимала, почему к ней было такое отношение, почему её одну заставили удалить рекламный пост. Недавно удалось получить комментарий ситуации и от самой Рудковской, которая не отрицает, что звонила Рите насчет сумочек и розыгрыша.

Продюсер оказалась одним из организаторов того самого конкурса от модного бренда, при этом до последнего не знала об участии Дакоты. Действительно, Яна была недовольна тем, что экс-супруга Влада Соколовского использовала слово «раздавать» по отношению к сумочкам люксового, элитного бренда – это отпугивает богатых клиентов дорогого бутика. Однако Рудковская отрицает, что грубила Дакоте после «дешманской» подачи сумок Louis Vuitton. По ее словам, Яна доходчиво и корректно объяснила певице, что такая подача «принижает градус акции, имидж бренда», а к этому бренду Рудковская относится с большим уважением. Дакота должна была употребить иные формулировки, тогда претензий к ней не было бы, сообщила продюсер.


Карташов Тимур

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