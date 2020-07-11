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Лазарев отдохнул с Малиновским в Сочи и нахамил хейтерам

Вчера, 16:08

Певец больше не оправдывается насчет своей ориентации, а смеется в лицо «желтым» СМИ.

Некогда Малиновского и Лазарева папарацци заметили на прогулке в Майами, что и стало толчком для сплетен об их отношениях; Фото с аккаунта @lazarevsergei и @__malinovskiy__ в Instagram

Некогда Малиновского и Лазарева папарацци заметили на прогулке в Майами, что и стало толчком для сплетен об их отношениях; Фото с аккаунта @lazarevsergei и @__malinovskiy__ в Instagram

 Певец и участник «Евровидения» Сергей Лазарев отправился на отдых в Сочи, откуда не стеснялся выкладывать видео и фото с друзьями. Теперь артист больше не избегает показывать в кадре своего друга Алекса Малиновского, даже несмотря на то, что с ним Сергею приписывают роман. Лазарев устал оправдываться насчет своей ориентации и даже нахамил хейтерами, постоянно «разоблачающими» его любовные отношения с кем бы то ни было. По всему видно, что Лазарев отлично отдохнул в Сочи с Малиновским и не только с ним одним, и не хочет омрачать отдых переживаниями насчет того, что теперь о нем выдумают в средства массовой информации.

Лазарев гуляет по Сочи с Малиновскими; Кадр из видео на странице @lazarevsergei в Instagram

Лазарев гуляет по Сочи с Малиновскими; Кадр из видео на странице @lazarevsergei в Instagram

 Брат-близнец Малиновского Гриша гулял с компанией Сергея и замужней подруги Алекса, он также попал на видео Лазарева. В другом ролике певец сам уточняет, что в Сочи отдыхает с друзьями – Гришей и Сашей, и дает понять зрителям насколько ему безразлично, что теперь сочинят «желтые» СМИ по этому поводу. Сам Лазарев объясняет свою поездку в Сочи этим летом только тем, что никогда не бывал там в такое время года – только зимой. В то же время именно в Сочи решили праздновать свое 36-летие братья Малиновские вместе с семьей, а Лазарев мог посетить курортный город еще и для того, чтобы поздравить своих близких друзей.


Карташов Тимур

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