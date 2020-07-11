Илья Авербух подтвердил отношения с Лизой Арзамасовой, но отказался от интервью

От редактора

Илья Авербух подтвердил отношения с Лизой Арзамасовой, но отказался от интервью

 46-летний спортсмен объяснил отказ тем, что отношения с 25-летней звездой «Папиных дочек» для него…

Павла Прилучного с Мирославой Карпович в Крыму засняли журналисты

Мнение

Павла Прилучного с Мирославой Карпович в Крыму засняли журналисты

Актёры отдыхали вместе с детьми от прошлого брака Павла.

Коробков из «Замуж за Бузову» признался, что разлюбил Ольгу

Мнение

Коробков из «Замуж за Бузову» признался, что разлюбил Ольгу

 Валентин не стал скрывать, что больше не следит за жизнью поющей ведущей с «Дома-2» и не пытается…

Сюжеты:

Лазарев отдохнул с Малиновским в Сочи и нахамил хейтерам Коробков из «Замуж за Бузову» признался, что разлюбил Ольгу Волочкова прокомментировала слухи о беременности и работе по вызову «Мёртвые воды» погубили корабли Клеопатры в 31 году до нашей эры Илья Авербух подтвердил отношения с Лизой Арзамасовой, но отказался от интервью Антираковая молекула LIH383 поможет при боли и депрессии Коровы, овцы и собаки могут предсказывать землетрясения Инстинкт материнства помог 40% крыс победить кокаиновую зависимость Прилучный опроверг слухи о романе с Мирославой Карпович Гигантские скорпионы жили на территории Австралии во время палеозоя Елену Малышеву «засекли» на самолёте в Нью-Йорк Стресс из-за бега способствует лечению язвы желудка
Главная страница | Шоу-Бизнес | Коробков из «Замуж за Бузову» признался, что разлюбил Ольгу

Коробков из «Замуж за Бузову» признался, что разлюбил Ольгу

Вчера, 14:31

Валентин не стал скрывать, что больше не следит за жизнью поющей ведущей с «Дома-2» и не пытается чаще общаться.

Коробков один из немногих участников «Замуж за Бузову», который добивался Ольгу и после проекта; Фото со страницы @holostyachka__official в Instagram

Коробков один из немногих участников «Замуж за Бузову», который добивался Ольгу и после проекта; Фото со страницы @holostyachka__official в Instagram

 Недавно экс-участник нашумевшего проекта «Замуж за Бузову» получил предложение о работе на ТНТ – в шоу «Битва дизайнеров». Валентина Коробкова приглашали на должность ведущего, ведь он отлично проявил себя как в проекте, так и за его пределами. Зрители ТНТ тут же начали предполагать, что Коробков специально напросился на прославивший его телеканал, чтобы быть ближе к Бузовой. Но Валентин развеял эти подозрения и признался изданию Starhit, что разлюбил Ольгу. Сейчас он почти совсем не следит за ее жизнью, соцсетями, а если узнает что-то, то только через общих знакомых. Коробков оставил попытки наладить полноценное общение с поющей ведущей из «Дома-2», сейчас их диалоги состоят из коротких поздравлений на праздники.

А ведь еще два года назад именно Валентин Коробков, единственный из всех участников «Замуж за Бузову», проявил действительно мужской характер, когда готов был добиваться Ольгу вопреки всему. Даже после того, как звезда выгнала его из проекта, он пешком пришел к ней, чтобы попытаться получить второй шанс. Более того, когда у Ольги Бузовой не получилось построить отношение с победителем «Замуж за Бузову» Денисом Лебедевым, Коробков мог, например, внезапно заявиться в питерский ресторан с букетами роз на день рождения мамы певицы. Казалось, Валентин никогда не сдастся, и все же когда-то растопит сердце Ольги, но чувства мужчины оставались невзаимны.

Валентин после длительного пешего путешествия к Бузовой на «Замуж за Бузову»; Фото со страницы @holostyachka__official в Instagram

Валентин после длительного пешего путешествия к Бузовой на «Замуж за Бузову»; Фото со страницы @holostyachka__official в Instagram


 Скорее всего, последней каплей стало то, что у Бузовой появился другой мужчина – Давид Манукян, блогер, больше известный как Дава. Пара ярко демонстрировала отношения сначала в клипе Ольги, а потом и в реальной жизни, когда слухи об их романе подтвердились. Впрочем, Валентин Коробков не отчаивается найти свое личное счастье. Сейчас экс-участник «Замуж за Бузову» рассказывает, что его главная мотивация стараться и достигать все новых целей – создание семьи, Валентин мечтает быть мужем. И, вероятно, девушек, готовых выйти замуж за такого мужчину как Коробков, найдется очень много.


Карташов Тимур

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Билан впервые снял клип в стиле TikTok
Билан впервые снял клип в стиле TikTok

Люди, участвующие в съемке «Химии», в восторге от работы с Димой.

Дочери Заворотнюк испортили больше половины волос в столичном салоне
Дочери Заворотнюк испортили больше половины волос в столичном салоне

 Дочь знаменитой актрисы пришла в ужас от того, что её локоны превратились в «мочалку» из-за неправильного осветления.

Прилучный опроверг слухи о романе с Мирославой Карпович
Прилучный опроверг слухи о романе с Мирославой Карпович

 Павел прозрачно намекнул, что даже не знаком со звездой «Папиных дочек».

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости