Коробков из «Замуж за Бузову» признался, что разлюбил Ольгу

Валентин не стал скрывать, что больше не следит за жизнью поющей ведущей с «Дома-2» и не пытается чаще общаться.

Коробков один из немногих участников «Замуж за Бузову», который добивался Ольгу и после проекта; Фото со страницы @holostyachka__official в Instagram

Недавно экс-участник нашумевшего проекта «Замуж за Бузову» получил предложение о работе на ТНТ – в шоу «Битва дизайнеров». Валентина Коробкова приглашали на должность ведущего, ведь он отлично проявил себя как в проекте, так и за его пределами. Зрители ТНТ тут же начали предполагать, что Коробков специально напросился на прославивший его телеканал, чтобы быть ближе к Бузовой. Но Валентин развеял эти подозрения и признался изданию Starhit, что разлюбил Ольгу. Сейчас он почти совсем не следит за ее жизнью, соцсетями, а если узнает что-то, то только через общих знакомых. Коробков оставил попытки наладить полноценное общение с поющей ведущей из «Дома-2», сейчас их диалоги состоят из коротких поздравлений на праздники.

А ведь еще два года назад именно Валентин Коробков, единственный из всех участников «Замуж за Бузову», проявил действительно мужской характер, когда готов был добиваться Ольгу вопреки всему. Даже после того, как звезда выгнала его из проекта, он пешком пришел к ней, чтобы попытаться получить второй шанс. Более того, когда у Ольги Бузовой не получилось построить отношение с победителем «Замуж за Бузову» Денисом Лебедевым, Коробков мог, например, внезапно заявиться в питерский ресторан с букетами роз на день рождения мамы певицы. Казалось, Валентин никогда не сдастся, и все же когда-то растопит сердце Ольги, но чувства мужчины оставались невзаимны.

Валентин после длительного пешего путешествия к Бузовой на «Замуж за Бузову»; Фото со страницы @holostyachka__official в Instagram





Скорее всего, последней каплей стало то, что у Бузовой появился другой мужчина – Давид Манукян, блогер, больше известный как Дава. Пара ярко демонстрировала отношения сначала в клипе Ольги, а потом и в реальной жизни, когда слухи об их романе подтвердились. Впрочем, Валентин Коробков не отчаивается найти свое личное счастье. Сейчас экс-участник «Замуж за Бузову» рассказывает, что его главная мотивация стараться и достигать все новых целей – создание семьи, Валентин мечтает быть мужем. И, вероятно, девушек, готовых выйти замуж за такого мужчину как Коробков, найдется очень много.

Карташов Тимур