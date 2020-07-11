Из-за «корсаковского психоза» Алибасов забыл, что не развелся с Федосеевой-Шукшиной

Сын продюсера «На-На» уверен - отца хотели убить, а адвокат шоумена утверждает, что невозможно развести подопечного с Лидией до выписки Бари из психиатрической больницы.

Бари Каримович с трудом оправился после отравления «Кротом», но диагноз корсаковский алкогольный синдром намного хуже ожога горла; Фото: @alibasov_nana в Instagram

Сын продюсера группы «На-На» Бари Бариевич Алибасов рассказал о состоянии здоровья своего отца Бари Каримовича. Наследник артиста утверждает, что отравление низкокачественным алкоголем, привёвшее к необратимым нарушениям мозга, было подстроено дочерью Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольгой. Из видео, которое опубликовал сын шоумена на его странице @alibasov_nana в Instagram ясно, о каких именно изменениях речь – у Бари Каримовича потерянный, пустой взгляд, малосвязная речь, сильные провалы в памяти. В частности, Алибасов забыл, что не развелся с Федосеевой-Шукшиной, а также какое на улице время года. В издании «Комсомольская правда» сообщают, что ведет себя так продюсер из-за «корсаковского психоза».

Корсаковский алкогольный психоз возникает на последней, третьей стадии алкоголизма. Обычно он появляется в возрасте 50-60 лет, причем у тех зависимых людей, которые употребляют суррогатный, некачественный алкоголь. Бари Бариевич верит, что дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной, нынешней жены Бари Каримовича, подстроила отравление отца некачественным алкоголем. По словам сына продюсера «На-На», Ольга Шукшина намерена взять опеку над матерью, в то время как сама Федосеева-Шукшина «сошла с ума окончательно, от старости». В ответ на слова сына, Бари Каримович только кивал и смотрел в пустоту отсутствующим взглядом.

Алибасов-младший пришел навестить и накормить Алибасова-страшего в психиатрической больнице; Кадр из видео на странице @alibasov_nana в Instagram





В то же время супруга Бари Алибасов переживала за состояние его здоровья после попадания продюсера к больницу. Однако артистка не отрицает то, что муж обманом отобрал ее квартиру, а у сына Бари Каримовича потребовала извиниться перед своей дочерью Ольгой Шукшиной. Адвокат Лидии Николаевны недоволен тем, что в квартире, из-за которой развернулся конфликт, проживает помощник Алибасова-старшего Сергей Моцарь. Сам продюсер уверял, что передал ему квартиру, чтобы не платить большие налоги. Адвокат Алибасова считает, что Бари Каримовичу нельзя разводиться до выписки из психиатрической клиники. Однако, учитывая приписываемый артисту диагноз, шанс такого развития невелик. Как сказал сын продюсера «На-На», шанс на выздоровление Бари Каримовича всего лишь 2%.

Карташов Тимур