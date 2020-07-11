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Волочкова прокомментировала слухи о беременности и работе по вызову

Вчера, 11:17

В «Судьба человека» с Корчевниковым на «России 1» балерина дала интервью, затронув самые животрепещущие вопросы.

В судии «России-1» Волочкова постоянно скрывалась то на смех, то почти на слезы; Фото: кадр из передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым

В судии «России-1» Волочкова постоянно скрывалась то на смех, то почти на слезы; Фото: кадр из передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым

 Заслуженная звезда российского балета посетила студию «Судьба человека», где дала ведущему Борису Корчевникову интервью. Волочкова затронула все самые животрепещущие вопросы для себя – переезд дочери Ариадны к отцу, приписываемую ей работу девушки по вызову, а также беременность от сидевшего в тюрьме Владислава Фоменко. Последний не так давно посетил передачу Андрея Малахова «Прямой эфир», а полиграф подтвердил то, что между Фоменко и Волочковой была любовная связь. Однако на «Судьбе человека» балерина продолжала отрицать прошлый роман, даже когда Корчевников показал совместные фото Владислава и Анастасии. На одном из фото сам Фоменко в халате, а к нему прижимается балерина, а на втором – Волочкова в откровенном наряде сидит в обнимку с Владиславом, курящем кальян.

Анастасии с Фоменко в отеле; Фото: кадр из ток-шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым

Анастасии с Фоменко в отеле; Фото: кадр из ток-шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым


 По словам мужчины, именно в тот период, когда были сделаны фото, балерина забеременела от него, но сделала аборт и скрыла это. По версии знакомого Волочковой, то же время она одолжила у Фоменко 30 млн рублей, ведь тогда он занимался бизнесом. Сейчас Владислав требует от Анастасии деньги, но та в студии «Судьба человека» назвала мужчину всего лишь «маляром-штукатуром» и «шелупонью». За кальяном у нее дома и в отеле, когда Фоменко был одет в халат, они, по версии Волочковой, обсуждали ремонт, и это она дала Владиславу 300 тыс. рублей, после чего он скрылся. К слову, ранее похожим образом обманул балерину и экс-водитель, с которым у нее был тайный роман – любовник одолжил у Волочковой крупную сумму якобы на похороны матери и исчез.

Волочкова с Владиславом у дома у балерины «обсуждают ремонт»; кадр из ток-шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым

Волочкова с Владиславом у дома у балерины «обсуждают ремонт»; кадр из ток-шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым


 Пришлось ответить знаменитости и на то, занимается ли она работой по вызову, ездила ли с целью эскорта к некому генералу на дачу. Волочкова подтвердила, что была на даче у генерала, но он был с женой, да деньги за приезд в гости к своему знакомому она и не думала брать. Оказывается, домработница генерала, накрывавшая на стол гостье, пустила слух о том, что Волочкову «вызывал» хозяин дома для каких-то своих целей. Но на самом деле Анастасию уже не в первый раз обвиняют в том, что она берет деньги за встречи с мужчинами, ведь злые языки поговаривают, один из «клиентов» в качестве оплаты подарил белоснежную иномарку – своим Maybach балерина очень гордится. Она не скрывает, что получила его в дар, но дарителем называет своего бывшего молодого человека, с которым у нее был короткий и бурный роман. Скорее всего, под словами «короткий роман» Волочка не имеет в виду встречу на одну ночь.


Карташов Тимур

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