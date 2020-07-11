Волочкова прокомментировала слухи о беременности и работе по вызову

В «Судьба человека» с Корчевниковым на «России 1» балерина дала интервью, затронув самые животрепещущие вопросы.
Заслуженная звезда российского балета посетила студию «Судьба человека», где дала ведущему Борису Корчевникову интервью. Волочкова затронула все самые животрепещущие вопросы для себя – переезд дочери Ариадны к отцу, приписываемую ей работу девушки по вызову, а также беременность от сидевшего в тюрьме Владислава Фоменко. Последний не так давно посетил передачу Андрея Малахова «Прямой эфир», а полиграф подтвердил то, что между Фоменко и Волочковой была любовная связь. Однако на «Судьбе человека» балерина продолжала отрицать прошлый роман, даже когда Корчевников показал совместные фото Владислава и Анастасии. На одном из фото сам Фоменко в халате, а к нему прижимается балерина, а на втором – Волочкова в откровенном наряде сидит в обнимку с Владиславом, курящем кальян.
По словам мужчины, именно в тот период, когда были сделаны фото, балерина забеременела от него, но сделала аборт и скрыла это. По версии знакомого Волочковой, то же время она одолжила у Фоменко 30 млн рублей, ведь тогда он занимался бизнесом. Сейчас Владислав требует от Анастасии деньги, но та в студии «Судьба человека» назвала мужчину всего лишь «маляром-штукатуром» и «шелупонью». За кальяном у нее дома и в отеле, когда Фоменко был одет в халат, они, по версии Волочковой, обсуждали ремонт, и это она дала Владиславу 300 тыс. рублей, после чего он скрылся. К слову, ранее похожим образом обманул балерину и экс-водитель, с которым у нее был тайный роман – любовник одолжил у Волочковой крупную сумму якобы на похороны матери и исчез.
Пришлось ответить знаменитости и на то, занимается ли она работой по вызову, ездила ли с целью эскорта к некому генералу на дачу. Волочкова подтвердила, что была на даче у генерала, но он был с женой, да деньги за приезд в гости к своему знакомому она и не думала брать. Оказывается, домработница генерала, накрывавшая на стол гостье, пустила слух о том, что Волочкову «вызывал» хозяин дома для каких-то своих целей. Но на самом деле Анастасию уже не в первый раз обвиняют в том, что она берет деньги за встречи с мужчинами, ведь злые языки поговаривают, один из «клиентов» в качестве оплаты подарил белоснежную иномарку – своим Maybach балерина очень гордится. Она не скрывает, что получила его в дар, но дарителем называет своего бывшего молодого человека, с которым у нее был короткий и бурный роман. Скорее всего, под словами «короткий роман» Волочка не имеет в виду встречу на одну ночь.