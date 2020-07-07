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Илья Авербух подтвердил отношения с Лизой Арзамасовой, но отказался от интервью

 46-летний спортсмен объяснил отказ тем, что отношения с 25-летней звездой «Папиных дочек» для него…

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Илья Авербух подтвердил отношения с Лизой Арзамасовой, но отказался от интервью

Сегодня, 19:40

46-летний спортсмен объяснил отказ тем, что отношения с 25-летней звездой «Папиных дочек» для него слишком дороги, чтобы делать из них шоу.

Некто снял Арзамасову и Авербуха на видео в кафе, где пара вела себя как влюбленные – нежно смотрели друг на друга, держались за руки; Фото с аккаунтов @averbukhofficial и @liza_arzamasova в Instagram

Некто снял Арзамасову и Авербуха на видео в кафе, где пара вела себя как влюбленные – нежно смотрели друг на друга, держались за руки; Фото с аккаунтов @averbukhofficial и @liza_arzamasova в Instagram

 Звёзды российского шоу-бизнеса и спорта всё больше переживают насчёт того, чтобы средства массовой информации не вмешивались в их личную жизнь слишком сильно. Когда 46-летнего спортсмена Авербуха то ли папарацци, то фанаты сняли в компании актрисы из «Папиных дочек» Арзамасовой, то СМИ сразу же потребовали прокомментировать ситуацию, что фигурист и сделал. Илья Авербух подтвердил отношения с Лизой Арзамасовой, но отказался от интервью, ограничившись кратким комментарием.

Свой отказ выносить отношения с актрисой на публику спортсмен объяснил тем, что отношения с Лизой для него слишком дороги, чтобы он делал из них развлекательное шоу. Сейчас Авербуху хочется оберегать свою возлюбленную даже от посторонних взглядов несмотря на то, что Илья и Лиза публичные люди. Впрочем, фигурист все же допустил, что позже они смогут рассказать больше про свои отношения.

Ранее 15-летний брак Авербуха с его партнершей по танцам на льду Ириной Лобачевой закончился довольно плохо, а у спортсмена появилась репутация изменщика. В 2004 году у пары родился сын Мартин, но скоро Илья начал участвовать в шоу «Ледниковый период», где закрутил роман с некой актрисой. По словам Лобачевой, муж не поддерживал её, был отчужден, а после выкидыша второго ребенка пара и вовсе отдалилась.


Карташов Тимур

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