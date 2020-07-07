Волочкова выиграла суд у бывшего мужа по астраханским квартирам

По словам балерины, Вдовин должен ей три миллиона долларов.

Фото: Instagram volochkova_art

Анастасия Волочкова поделилась радостной новостью с подписчиками в Instagram коротким видео. Балерина недавно вернулась из Астрахани, где выиграла суд у бывшего мужа Игоря Вдовина по квартирам, отданным ей в счет возврата долга.

По словам Волочковой, экс-супруг 12 лет назад занял у нее три миллиона долларов на застройку ЖК «Парус» и до сих пор живет на эти деньги припеваючи. Строительство комплекса давно остановлено, часть квартир, принадлежащих Анастасии, не достроены и даже если их все продать, то с учётом инфляции она не получит и трети тех денег, которые давала в долг на год.

Волочкова назвала бывшего мужа непорядочным человеком и альфонсом, который 12 лет пользуется ее деньгами. Анастасия очень рада, что доказала свою правоту и правда оказалась на ее стороне, потому что она борец за справедливость.









На днях «Комсомольская правда» провела анализ и опубликовала список должников государству звезд шоу-бизнеса. Анастасия Волочкова находится на первой строчке, у нее 12 неоплаченных долгов, самый большой на сумму около 120 тыс. рублей.

Кира Соколова