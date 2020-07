Волочкова выиграла суд у бывшего мужа по астраханским квартирам

View this post on Instagram

Из Астрахани я вернулась с победой, выиграв судебный процесс по квартирам. Которые были переданы в качестве доказательства, что я отдавала деньги. А отдавала я их бывшему мужу Игорю Вдовину по его просьбе 12 лет назад- в долг на год... Это на тот момент были 3 млн долларов! Долг мне не возвращён им до сих пор. Часть квартир не достроено до сих пор и строительство остановлено. Я понимаю, что даже если мне придётся продать те квартиры, которые построены, но с нарушением срока и спустя 10 лет, то, с учетом инфляции , я не получу и трети тех денег, которые я отдавала в долг человеку, который клятвенно обещал мне вернуть их через год с процентами. Вот все эти годы и сейчас бывший муж живет припеваючи на мои деньги и на те самые проценты, которых мне хватало бы на жизнь. Так поступают альфонсы и непорядочные люди, у которых отсутствует совесть. Но. Я вынуждена была участвовать в этом судебном процессе. И я выиграла суд! Мне крайне важно было доказать свою правоту! Потому что я всегда за Правду. И она меня всегда защищает. Это было дело чести. И Правда на моей стороне.????