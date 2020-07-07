Волочкова выиграла суд у бывшего мужа по астраханским квартирам

От редактора

Волочкова выиграла суд у бывшего мужа по астраханским квартирам

По словам балерины, Вдовин должен ей три миллиона долларов.

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Волочкова выиграла суд у бывшего мужа по астраханским квартирам

Сегодня, 15:42

По словам балерины, Вдовин должен ей три миллиона долларов.

балерина

Фото: Instagram volochkova_art

Анастасия Волочкова поделилась радостной новостью с подписчиками в Instagram коротким видео. Балерина недавно вернулась из Астрахани, где выиграла суд у бывшего мужа Игоря Вдовина по квартирам, отданным ей в счет возврата долга.

По словам Волочковой, экс-супруг 12 лет назад занял у нее три миллиона долларов на застройку ЖК «Парус» и до сих пор живет на эти деньги припеваючи. Строительство комплекса давно остановлено, часть квартир, принадлежащих Анастасии, не достроены и даже если их все продать, то с учётом инфляции она не получит и трети тех денег, которые давала в долг на год.

Волочкова назвала бывшего мужа непорядочным человеком и альфонсом, который 12 лет пользуется ее деньгами. Анастасия очень рада, что доказала свою правоту и правда оказалась на ее стороне, потому что она борец за справедливость.


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Из Астрахани я вернулась с победой, выиграв судебный процесс по квартирам. Которые были переданы в качестве доказательства, что я отдавала деньги. А отдавала я их бывшему мужу Игорю Вдовину по его просьбе 12 лет назад- в долг на год... Это на тот момент были 3 млн долларов! Долг мне не возвращён им до сих пор. Часть квартир не достроено до сих пор и строительство остановлено. Я понимаю, что даже если мне придётся продать те квартиры, которые построены, но с нарушением срока и спустя 10 лет, то, с учетом инфляции , я не получу и трети тех денег, которые я отдавала в долг человеку, который клятвенно обещал мне вернуть их через год с процентами. Вот все эти годы и сейчас бывший муж живет припеваючи на мои деньги и на те самые проценты, которых мне хватало бы на жизнь. Так поступают альфонсы и непорядочные люди, у которых отсутствует совесть. Но. Я вынуждена была участвовать в этом судебном процессе. И я выиграла суд! Мне крайне важно было доказать свою правоту! Потому что я всегда за Правду. И она меня всегда защищает. Это было дело чести. И Правда на моей стороне.???? #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом

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На днях «Комсомольская правда» провела анализ и опубликовала список должников государству звезд шоу-бизнеса. Анастасия Волочкова находится на первой строчке, у нее 12 неоплаченных долгов, самый большой на сумму около 120 тыс. рублей.


Кира Соколова

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