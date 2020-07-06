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Главная страница | Шоу-Бизнес | Петросян будет судиться с Коклюшкиным за оскорбление Брухуновой

Петросян будет судиться с Коклюшкиным за оскорбление Брухуновой

Сегодня, 11:28

Сатирик заявил, что никому не даст в обиду свою жену.

люди

Фото: Instagram @zvezdnue_imeninu, @petrosyanevgeny и @bruhunova

Евгений Петросян будет судиться с коллегой за оскорбление чести и достоинства Татьяны Брухуновой. На днях адвокат артиста Сергей Жорин передал соответствующее заявление в прокуратуру.

Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин, забеспокоившись о том, что Евгений Ваганович стал редко появляться на телевидении, высказался в адрес его молодой жены. Он считает, что этот брак не должным образом влияет на карьеру Петросяна, и Татьяна не тот человек, который должен находиться рядом. Сатирик привел в пример парное фигурное катание: если заменить профессиональную партнершу на обычную девушку, то в итоге никаких результатов не достигнуть, сообщает «Утро.ру».

Какие еще звучали обидные слова в адрес Брухуновой не известно, но Петросян решил защитить жену. Адвокат Сергей Жорин рассказал «СтарХиту», что они с Евгением Вагановичем решили прекратить нападки на Татьяну, ведь дальше так продолжаться не может. А все эти высказывания и есть оскорбления, унижающие честь и достоинства человека.

Напомним, что после женитьбы Петросяна на Татьяне в прошлом году, на молодую жену обрушился шквал критики со стороны коллег артиста и пользователей сети. Недавно в инстаграм подписчики не оценили ее в черном платье: «Вдовий прикид», «Как на похороны». Татьяна послушала советы и на следующих фото в парке «Зарядье» она в нежно-голубом.


Кира Соколова

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