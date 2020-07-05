Елену Малышеву «засекли» на самолёте в Нью-Йорк

Ведущая «Жить здорово!» нигде не сообщала ни о своем визите, ни о целях поездки.

Елена Малышева на странице @sotovsergei в самолёте и у себя в аккаунте @malysheva.live в Instagram

Весной этого года из расследования ФБК Алексея Навального стало известно, что у ведущей программы «Жить здорово!» на Первом канале может быть дорогая заграничная недвижимость в Нью-Йорке. Теледоктор никак не комментировала обвинения в свою сторону в том, что её имущество нажито нечестно. Однако недавно Елену Малышеву «засекли» на самолёте, летящем в Нью-Йорк. Причем, ведущая на фото без защитной медицинской маски, хотя сама же недавно выступала с публичным заявлением о необходимости подобных мер предосторожности.

В публичных источниках нет информации ни от Малышевой, ни от ее представителей о том, с какой целью звезда летит в Нью-Йорк. Скорее всего, цель визита личная – Елена собирается проведать сыновей, давно проживающих в США. К слову, в покупке дорогих квартир для сыновей штаб Навального также обвинял телеведущую. По оценкам ФБК, стоимость приобретенных квартир для наследников составляет 4,2 млн долларов.

Не так давно телеведущий Владимир Соловьёв встал на защиту Малышевой. По его мнению, теледоктор имеет право распоряжаться честно заработанными средствами так, как ей хочется. Малышева уже много лет звезда федерального канала, говорит Соловьёв, но по сравнению с коллегами живет достаточно скромно.

Карташов Тимур