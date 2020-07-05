«Омолодившаяся» Алла Пугачёва восхитила поклонников

На фото своей дочери Лизы 71-летняя певица совсем не выглядит на свой возраст.

Алла Пугачёва в аккаунте дочери Лизы @elizaveta_galkinaaa и на странице мужа Максима Галкина @maxgalkinru в Instagram

С годами Алла Борисовна Пугачёва становится все красивее и красивее, о чем можно судить по свежему фото, которое опубликовала её дочь Лиза Галкина. Скорее всего, аккаунт девочки ведет её отец и муж Примадонны Максим Галкин, а он очень любит делиться с пользователями соцсетей фотографиями супруги. Причем, каждый раз снимки Аллы Борисовны вызывают огромный ажиотаж – многие просто не могут поверить, что можно настолько хорошо выглядеть, когда тебе за 70 лет. Вот и в этот раз «омолодившаяся» Алла Пугачева восхитила поклонников.

Примечательно, что на лице «женщины, которая поёт» нет ни единой морщинки, из-за чего некоторые пользователи Сети предположили новую пластическую операцию звезды. Впрочем, этому нет никаких доказательств, а если взглянуть на фото, которое весной опубликовал Максим Галкин, то там Алла Борисовна такая же молодая и свежая. Часть поклонников певицы предположили, что не столько пластика проделывает молодость и «омолаживает» Пугачёву, сколько любовь мужа и забота о двух чудесных детях.

Карташов Тимур