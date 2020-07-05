Пелагея восстанавливает голос из-за разрыва с Телегиным

Доктор Лев Рудин считает, что причиной всему стресс.

Фото: Instagram @pelageya_insta

Исполнительница романсов Пелагея занимается лечением по восстановлению голоса, который потеряла из-за судебных разбирательств, после разрыва с хоккеистом Иваном Телегиным.

Доктор, лечивший певицу, считает, что это случилось на фоне стресса, а для артиста потеря голоса — очень тяжелая ситуация. Сейчас певице лучше, голос вернулся, но она продолжает дальнейшее лечение, рассказал Лев Рудин изданию «СтарХит».

Пелагея не ожидала такого к себе и дочери отношения со стороны мужа. Певица не может смириться с тем, что бывший муж не принимает никакого участия в воспитании трехлетней дочери, не помогает материально. Недавно Телегин подал заявление в суд на раздел общего имущества и даже на квартиру, подаренную Пелагее матерью, где сейчас она проживает вместе с ребенком.

С прошлого года Пелагея и Телегин не живут вместе, а в мае певица подала заявление о разводе. Хоккеист опровергает слухи о том, что причиной разрыва с артисткой стали его измены. Телегин считает, что двум сильным личностям трудно ужиться вместе в одной семье, и только поэтому их брак распался.

Кира Соколова