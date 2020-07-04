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Главная страница | Шоу-Бизнес | Первое фото МакSим после отпуска опубликовал директор певицы

Первое фото МакSим после отпуска опубликовал директор певицы

Сегодня, 16:51

Поклонники Марины искренне рады, что наконец-то увидели любимицу.

Певица МакSим. Фото: Instagram @maksinartist
Певица МакSим. Фото: Instagram @maksinartist

 

Певица МакSим несколько месяцев назад пропала из своего Instagram, заявив, что она уходит в бессрочный отпуск. После этого Марину никто не видел. Однако сегодня первое фото МакSим после отпуска опубликовала у себя в аккаунте директор певицы Маргарита Соколова.

Первое фото Марины после отпуска. Фото: @sokllovamargarita
Первое фото Марины после отпуска. Фото: @sokllovamargarita

 

На фотографии МакSим позирует на теннисном корте вместе с мужчиной, по-видимому, с тренером. Девушка выглядит счастливой и посвежевшей, это отметили поклонники певицы. «Похорошела, отпуск идет на пользу», «Марина какая красивая», — пишут фанаты Марины. Подписчики поблагодарили Маргариту за то, что она наконец-то показала их кумира после долгой разлуки. Сначала они засомневались, что снимок свежий, но Соколова развеяла все сомнения.

Стоит отметить, что до сих пор неизвестно, с чем связан бессрочный отпуск певицы. Ранее Маргарита сообщала о том, что МакSим имеет проблемы с сосудами головного мозга. Об этом она сообщила каналу «360».


Кристина Матвеева

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