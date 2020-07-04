Билан впервые снял клип в стиле TikTok

Люди, участвующие в съемке «Химии», в восторге от работы с Димой.

Дима Билан и его команда по клипу. Фото: Instagram @bilanofficial

Дима Билан и Яна Рудковская представила клип на песню «Химия» в Instagram и YouTube. Певец впервые снял клип в стиле TikTok. Сделал он это раньше, чем его коллеги, потому можно сказать, что Билан — «первопроходец».

В съемках клипа приняли участие тик-токерша Аня Pokrov и актриса Марина Ермошкина. Кроме них в клипе можно увидеть множество знаменитостей — Ольгу Бузову, Катю Клэп, Ирину Дубцову, Клаву Коку и других. Автором текста песни «Химия» стала Ирина Дубцова, которая уже давно себя зарекомендовала не только как певица, но и как автор. Аня Pokrov и Марина Ермошкина высказались в своих социальных сетях, что довольны работой с Димой и признались, что ощущали его своим ровесником.

Две девушки играли дам, влюбленных в Билана. Одна из них была простой девушкой, а вторая — светской львицей. По сюжету они боролись за сердце певца. «Химия» — режиссерская работа Элизы Мартиросян и тик-токеров ХО Team и Dream Team House. Кроме того, в своем Instagram-аккаунте Билан запустил челлендж в TikTok. Он предложил поклонникам повторить его танец под песню «Химия» и опубликовать у себя в аккаунте.

Кристина Матвеева