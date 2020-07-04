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Дарья Пынзарь о ситуации в Турции: «Тут все спокойно»

Сегодня, 14:16

Экс-звезда «Дома-2» считает, что и в ограничениях есть свои плюсы.

Дарья Пынзарь рассказала о жизни в Турции. Фото: Instagram @darya_pinzar86
Фото: Instagram @darya_pinzar86

Дарья Пынзарь уже долгое время проживает в Турции, и решила поделиться обстановкой в стране, так как заявила, что ей поступает много вопросов насчёт карантина.

Экс-звезда «Дома-2» в своем Instagram рассказала о ситуации: «Тут все спокойно». Дарья поделилась, что в страну уже начали прилетать туристы из разных стран. Она подчеркнула, что 2020 год отличается от предыдущего года тем, что в Турции мало российских туристов. «В основном это те, кто имеет вид на жительство и живет постоянно», — добавила девушка. По словам Пынзарь, в магазины, как и прежде, ходят только в масках, и в каждом из них стоят антисептики.

Кроме того, Дарья рассказала, что в данный момент уже открыты пляжи и работают рестораны. Ограничительный режим теперь до 23 или 24 часов, после все заведения закрываются. Но девушка не отчаивается и ищет свои «плюсы». Так, она перестроила свой режим сна и теперь ложится спать раньше обычного.


Кристина Матвеева

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