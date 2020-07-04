Курбан и Ксения провели годовщину в отеле вместе со своей дочерью Теоной

Бородина и Омаров отметили деревянную свадьбу. Фото: Instagram @borodylia

Бородина и Омаров сыграли свадьбу 3 июля 2015 года. Ксения и Курбан поженились в Кутузовском ЗАГСе, а позже отправились в банкетный зал «Наполеон». Свадьба выдалась пышной, этот день навсегда останется в памяти влюбленных. 3 июля Бородина и Омаров отпраздновали 5 лет со дня свадьбы.

Телеведущая рассказала, как прошла их с супругом годовщина. По словам Ксении, они с Курбаном решили отправиться в ресторан. Омаров преподнес жене огромный букет роз и все вышло по-настоящему романтично. Вечер пара решила продолжить в отеле, в котором все было украшено для романтической обстановки. Однако так случилось, что супругам пришлось взять с собой младшую дочь Теону. Несмотря на это, судя по словам Ксении, вечер удался.

Отметим, что Бородина и Омаров живут душа в душу. О скандалах и интригах и речи быть не может. Кажется, Ксения и Курбан по-настоящему любят друг друга. У них были неприятности, но они давно позади, а сейчас остается лишь поздравить пару с деревянной свадьбой и пожелать ей счастья.

Кристина Матвеева