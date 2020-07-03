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Александр Молочников опроверг слухи о романе с Варнавой

Сегодня, 16:53

Актер разрушил мифы о предполагаемом романе, но в сети до сих пор уверены, что он пытается утаить правду.

Екатерине Варнаве приписали роман с Александром Молочниковым. Фото: Instagram @kativarnava, @kislomolochniy
Екатерине Варнаве приписали роман с Александром Молочниковым. Фото: Instagram @kativarnava, @kislomolochniy

 

Не так давно в СМИ появилась информация, что между Александром Молочниковым и Екатериной Варнавой может быть что-то большее, чем дружба. Однако актер опроверг слухи о романе с Екатериной.

Telegram-канал «Только никому» сообщает, что Александр заявил, что между ним и Варнавой нет ничего, кроме теплых, дружеских отношений. Несмотря на это, канал считает, что между молодыми людьми все же что-то есть. Ведь, по их мнению, Молочников во вкусе актрисы. Объясняет это тем, что Екатерине нравятся мужчины моложе нее и поинтереснее.

Напомним, что Варнава ранее в интервью Ксении Собчак рассказала о том, что после недавнего расставания уже встретила нового возлюбленного. Но кто он, до сих пор остается загадкой. По словам актрисы, ее новый мужчина из той же сферы, что и она, а также, по ее мнению, он превосходит ее в уме.


Кристина Матвеева

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