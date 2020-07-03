Яркая вечеринка прошла на Москве-реке.

Янис Тимма и Анна Седокова. Фото: Instagram @annasedokova

2 июля Янис Тимма отметил свое 28-летие. Вечеринка включала в себя прогулку по Москве-реке с самыми близкими друзьями. Сегодня на своей Instagram-страничке Анна Седокова показала, как отпраздновали День рождения любимого.

Празднование Дня рождения возлюбленного Седоковой. Фото: Instagram @annasedokova

«Спасибо, что живой», - посмеялась певица. Она призналась, что вечеринка, которая по совместительству была сюрпризом для Яниса, удалась. Девушка рассказала, что голова после буйного вечера у нее не болит, а именинник и вовсе еще не проснулся. Кроме того, Анна написала, что удалила неуместные Stories, а в холодильнике ее и Тимму ждет холодное шампанское. Судя по Stories Анны, праздник и правда удался. Роскошный стол, красивые наряды, приятная музыка – лишь малая часть того, что было на праздновании. В заключении публикации певица добавила, что пойдет будить Яниса.

Анна не стала раскрывать, что она подарила возлюбленному, но поклонники предполагают, что это что-то шикарное. Также фанаты искренне рады за Тимму и Седокову. «Вы молодец, классный сюрприз и круто повеселились, жизнь прекрасна», - пишут они.

Кристина Матвеева