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Моргенштерн купил себе дамскую сумку за 125 тысяч рублей

Сегодня, 11:04

Аксессуар от D&G подошёл под синие ногти и огромное кольцо рэпера.

Рэпер Моргенштерн. Фото: Instagram @morgen_shtern
Рэпер Моргенштерн. Фото: Instagram @morgen_shtern

 

Рэпер Моргенштерн известен своей эпатажностью и экстравагантностью. Сейчас молодой человек решил не изменять себе и снова удивил публику. Дело в том, что он купил себе дамскую сумку от Dolce & Gabbana за 125 тысяч рублей. Свою новую покупку Моргенштерн показал в Stories своего Instagram.

Моргенштерн показал свой новый аксессуар. Фото: Instagram @morgen_shtern
Моргенштерн показал свой новый аксессуар. Фото: Instagram @morgen_shtern

 

«Это моя первая женская сумочка. Теперь можете называть меня мамочкой», — заявил Алишер.

Судя по всему, это не последняя вещь из женского гардероба, которую приобретет рэпер. Так, он уже похвастался женским кольцом с бриллиантом. Кроме того, в последнее время молодой человек начал красить ногти. Можно сказать, что Моргенштерн кардинально решил сменить свой имидж. Однако не все поклонники рады этому.

«Посмотрел бы я, как ты по дворам Москвы в таком прикиде ходил бы», «Клоун года», «Какой жених с ногтями… Невеста года, не меньше!», «Не позорься, оделся бы нормально», - пишут злопыхатели.


Кристина Матвеева

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