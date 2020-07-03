Моргенштерн купил себе дамскую сумку за 125 тысяч рублей

Аксессуар от D&G подошёл под синие ногти и огромное кольцо рэпера.

Рэпер Моргенштерн. Фото: Instagram @morgen_shtern

Рэпер Моргенштерн известен своей эпатажностью и экстравагантностью. Сейчас молодой человек решил не изменять себе и снова удивил публику. Дело в том, что он купил себе дамскую сумку от Dolce & Gabbana за 125 тысяч рублей. Свою новую покупку Моргенштерн показал в Stories своего Instagram.

Моргенштерн показал свой новый аксессуар. Фото: Instagram @morgen_shtern

«Это моя первая женская сумочка. Теперь можете называть меня мамочкой», — заявил Алишер.

Судя по всему, это не последняя вещь из женского гардероба, которую приобретет рэпер. Так, он уже похвастался женским кольцом с бриллиантом. Кроме того, в последнее время молодой человек начал красить ногти. Можно сказать, что Моргенштерн кардинально решил сменить свой имидж. Однако не все поклонники рады этому.

«Посмотрел бы я, как ты по дворам Москвы в таком прикиде ходил бы», «Клоун года», «Какой жених с ногтями… Невеста года, не меньше!», «Не позорься, оделся бы нормально», - пишут злопыхатели.

Кристина Матвеева