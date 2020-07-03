Впервые появились свадебные снимки Макаревича и Кляйн с Израиля

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Впервые появились свадебные снимки Макаревича и Кляйн с Израиля

Торжество прошло по еврейским традициям.

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Впервые появились свадебные снимки Макаревича и Кляйн с Израиля

Сегодня, 09:33

Торжество прошло по еврейским традициям.

Снимки со свадьбы Андрея Макаревича. Фото: Telegram-канал Super.ru
Снимки со свадьбы Андрея Макаревича. Фото: Telegram-канал Super.ru

 

Свадьба Андрея Макаревича и его избранницы Эйнат Кляйн состоялась в 2019 году. Торжество было тайным и мало кто знал, как и где оно проходит. 2 июля впервые появились свадебные снимки молодоженов. Их опубликовал Telegram-канал Super.ru. Также источник сообщает, что церемония прошла в Израиле по всем еврейским обычаям.

Закрытая церемония прошла в Израиле. Фото: Telegram-канал Super.ru
Закрытая церемония прошла в Израиле. Фото: Telegram-канал Super.ru

 

Позже, когда в сеть попали снимки со свадьбы Макаревича и 36-летней Кляйн, мужчина дал интервью «Еврейскому журналу», где в красках рассказал о прошедшем торжестве. По словам певца, свадьбу организовывала его, на тот момент, невеста. Провести ее в еврейских традициях так же было ее желание. Макаревич полностью доверился своей возлюбленной и не принимал участие в организации церемонии. На свадьбу были приглашены самые близкие — получилось довольно закрытое торжество.

Обручение отметили в Яффе, в старинном интерьере, с прекрасным шеф-поваром и винами. Музыкант признается, что его избранница — настоящая перфекционистка, которая довела церемонию бракосочетания до идела. Кроме того, мужчина подчеркнул, что не делал из своей свадьбы какой-то секрет, но его устраивало, что журналисты были не в курсе всех тонкостей.


Кристина Матвеева

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