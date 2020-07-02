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 Последняя жена София Кругликова начала сама бить актёра за беспробудное пьянство, но сейчас живет…

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Ефремова обвинили в избиении и спаивании жен и любовниц

Вчера, 22:52

Последняя жена София Кругликова начала сама бить актёра за беспробудное пьянство, но сейчас живет с ним в одной квартире.

Несмотря на обвинение Ефремова в измене с Дарьей Белоусовой, пятая жена Михаила не спешит с ним разводиться; Фото @efremovmfan в Instagram

Несмотря на обвинение Ефремова в измене с Дарьей Белоусовой, пятая жена Михаила не спешит с ним разводиться; Фото @efremovmfan в Instagram

 Обнародованы подробности личной жизни артиста Михаила Ефремова после того, как в ДТП с его участием погиб человек. О том, что актёр борется с пагубным пристрастием к алкоголю, широкой общественности было известно давно, но в «Комсомольской правде» Михаила обвинили еще и избиении и спаивании жен и любовниц. Последняя, пятая супруга София Кругликова, родившая Ефремову троих детей, призналась, что начала сама бить мужа в ответ на беспробудное пьянство. Сейчас женщина живет в одной квартире с Михаилом, но в разных комнатах.

Ранее режиссер Валерий Сергеев сообщал, что Ефремов «истязал» женщин, они с ним страдали душевно и физически. По его словам, однажды актёр запустил кружку в голову любовницы Натальи Ионовой – шрам остался у актрисы на всю жизнь, а позже она и вовсе ушла из профессии из-за вспышек агрессии Ефремова. Сергеев считает, что многих женщин Михаил брал на работу в театр-студию «Современник-2» через постель, что произошло со второй его женой Асей Воробьевой. Женщина ушла из-за него от мужа, но в итоге сбежала и от Ефремова.

Сергеев намекает, что и Воробьеву, а также третью жену Евгению Добровольскую и четвертую Ксению Качалину он подсадил на выпивку. Как сообщает режиссер, это только на публике и в компании друзей Михаил кажется добрым и весёлым, но на самом деле это маска. Он может избить и женщину, и ветерана, что и произошло в юности. Тогда отец актёра спас его тюремного срока – отправил в армию. Сергеев лично видел, как третья жена Михаила приходила в театр с синяком под глазом. При этом был случай, когда перед спектаклем «Борис Годунов» Ефремов не смог выйти на сцену. Сергеев объясняет, что перед выступлением Михаил подошел к нему и пожаловался на больное горло, но не из-за простуды – обжог кокаином.


Карташов Тимур

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