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Ольга Бузова полгода ходила без одного зуба, но решилась на операцию

Сегодня, 19:46

Еще до Нового года один из зубов певицы окончательно разрушился, но она не находила времени для похода к стоматологу.

Без зуба Ольше придется провести еще как минимум четыре месяца; Фото @buzova86 из Instagram

Без зуба Ольше придется провести еще как минимум четыре месяца; Фото @buzova86 из Instagram

 34-летняя певица и ведущая «Дома-2» Ольга Бузова тщательно следит за внешним видом – идеальны и прическа, и макияж, и одежда. А вот за полостью рта, как сама призналась артистка, она «не уследила» - еще до Нового года у нее окончательно разрушился один из зубов. Фактически, Бузова последние полгода ходила без одного зуба, но мало кто из поклонников заметил эту делать, разве что когда певица пела и широко раскрывала рот. Впрочем, из-за самоизоляции и отсутствия концертов это было не таким уж частым явлением, а если звезда и пела, то старалась прикрывать рот микрофоном.

Но еще дольше медлить с лечением зуба Ольга не стала и все-таки решилась на операцию. Общаясь со своими поклонниками в Instagram, артистка пожаловалась, что теперь у нее «кривой рот». Операция по удалению остатков разрушенного зуба оказалась длительной, но уже через четыре месяца Бузовой имплантируют новый зуб. Певица надеется, что имплант хорошо приживется и проблем с ним больше не возникнет.

Интересно, что мама Бузовой стоматолог, и до 18-летия будущей певицы лично и тщательно следила за зубами дочери. При этом Ольга, по собственному признанию, жутко боится походов к стоматологам. Возможно, именно с этим страхом, а не с большой занятостью, связанно долгое откладывание лечения зуба певицы.


Карташов Тимур

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