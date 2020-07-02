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Дочь Заворотнюк пожаловалась на эмоциональные проблемы

Сегодня, 16:31

Еще полтора года назад Анна не подозревала, что может столкнуться с слабостью со своей стороны.

Анна Заворотнюк призналась в собственных слабостях. Фото: Кристина Матвеева, Vladtime.ru
Анна Заворотнюк с мамой. Фото: Кристина Матвеева, Vladtime.ru

 

Анна Заворотнюк решила поделиться мыслями в своем Instagram-аккаунте. Девушка призналась, что думала, что она сильная, но последние полтора года дали понять ей, что она может быть и слабой. Так, дочь Анастасии Заворотнюк разоткровенничалась с поклонниками и пожаловалась на эмоциональные проблемы.

Анна рассказала, что ранее считала, что ей все по плечу. Дочь актрисы думала, что на ней совершенно не сказываются стрессовые ситуации и различные обстоятельства. Несмотря на это, за последние полтора года это изменилось и девушка осознала, что может быть ранимой, слабой и совершенно не умеет управлять собственными эмоциями. Анна подчеркнула, что все люди боятся за своих родных, испытывают проблемы и сталкиваются со стрессом, и это значит, что преграды нужно преодолевать.

«Ведь не зря говорят: дорогу осилит идущий», — заключила дочь Заворотнюк.

В комментариях к публикации поклонники начали интересоваться, в каком состоянии сейчас находится Анастасия, на что Анна ответила, что отказывается комментировать ситуацию, добавив, что семья Заворотнюк молится и верит.


Кристина Матвеева

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