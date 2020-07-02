Никита Пресняков случайно открыл для себя новый звук на распевке

Внук примадонны самостоятельно изучает экстрим вокал.

Фото: Instagram npresnyakov

На странице в Instagram Никита Пресняков поделился с подписчиками, что открыл для себя новый звук, который случайно освоил во время распевки. Кто сказал, что все новое — это хорошо забытое старое? Никита полностью опровергает эту фразу. Внук примадонны не ждет помощи ниоткуда, постоянно ищет что-то новое, самостоятельно изучает экстрим вокал и планирует этой техникой заниматься более профессионально, чтобы не надорвать связки.





Вчера на студии звукозаписи Никита начал распевку, он менял тембр голоса и экспериментировал со звучанием. В самом конце, неожиданно для себя обратил внимание на новый, до сих пор не получавшейся у него звук.

«Я освоил какой-то новый звук, нечаянно»? - сразу сообщил Никита подписчикам.

Возможно, что в ближайшем будущем мы услышим его звучание в исполнении Никиты на выступлениях группы «MULTIVERSE».









По словам Преснякова, писать музыку его вдохновляют сны или какие-то резкие события. Среди ночи Никита может проснуться и записать, пришедшие в голову идеи на диктофон. Проснувшись утром, первым делом садится за рояль или берет гитару и сочиняет.

Кира Соколова