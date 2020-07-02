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«Располневшая» 73-летняя Наталья Варлей открыла пляжный сезон

Сегодня, 13:40

Фанаты разделились на два лагеря - одни восхищены красотой актрисы, другие принялись ее осуждать.

Наталья Варлей. Фото: Википедия
Наталья Варлей. Фото: Википедия

 

Наталья Варлей долгое время считалась чуть ли не самой красивой и сексуальной женщиной СССР. Сейчас 73-летняя актриса выглядит совсем иначе, нежели в молодости. Однако это не мешает ей оставаться такой же уверенной в себе, как и раньше. Так, «располневшая» Варлей открыла пляжный сезон.

Поклонники отреагировали на фото Варлей в бикини. Фото: ВКонтакте «За кулисами шоу-бизнеса»
Поклонники отреагировали на фото Варлей в бикини. Фото: ВКонтакте «За кулисами шоу-бизнеса»

 

Издание kp.ru опубликовало снимок, на котором актриса предстала в купальнике на пляже. Мнение поклонников разделилось. Большинство фанатов считает, что Варлей выглядит потрясающе для своих 73-х лет. Некоторые же не сомневаются, что актриса поправилась и ей стоило бы выбрать более «скромный» наряд для пляжа. Были и те, кто вовсе не поверил в то, что на данной фотографии некогда популярная Наталья.

Варлей делает немало для того, чтобы выглядеть моложе своих лет. Например, она принимает ванну с горячей водой, а позже холодный душ. Кроме того, актриса посещает бассейна и сауны, делает зарядку и много двигается.


Кристина Матвеева

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