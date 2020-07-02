Савельева развеяла заблуждение об идеальном браке с Сафоновым

За «совершенной» картинкой, по признанию девушки, скрывается долгая работа над отношениями.

Саша Савельева и Кирилл Сафонов. Фото: Instagram @sasha_savelieva

Саша Савельева дала интервью «Каравану историй». Экс-солистка «Фабрики» рассказала об отношениях с Кириллом Сафоновым и развеяла заблуждение об идеальном браке. Многие считают, что брак Саши и Кирилла совершенен, но девушка дала понять, что это далеко не так.

«К слову, был период, когда из-за недосказанности у нас с мужем возникали проблемы», - рассказала Савельева.

Певица призналась, что случалось так, что они с супругом строили разные планы, из-за чего потом случались неурядицы. Только после того, как они научились договариваться друг с другом заранее, все изменилось в лучшую сторону.

По словам Савельевой, такие отношения, как у них с Сафоновым, только их совместная заслуга. Паре пришлось долго и усердно работать, чтобы прийти к пониманию. В интервью Саша призналась, что ей смешно слышать, когда их с Кириллом пару начинают идеализировать. Савельева подчеркивает, что необходимо рассмотреть в партнере качества, которые могут стать хуже или же те, которые вполне поддаются изменениям. Так, они с Кириллом год узнавали друг друга, а уже позже пошли в ЗАГС.

Кристина Матвеева