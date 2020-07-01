Рэпер Моргенштерн стал долларовым миллионером

С концертов Алишер получает меньше, чем от рекламирования брендов в роликах и соцсетях.

За продажу мерча рэпер получает 500 тысяч рублей, за скачивание треков – 4 миллиона рублей, а за интеграцию рекламы в клип – 5 миллионов рублей; Фото с аккаунта @morgen_shtern в Instagram

В YouTube-шоу «Че Каво» популярный рэпер Моргенштерн рассказал, что пандемия никак не повлияла на его уровень доходов. Более того, по словам артиста, он еще в 2019 году стал долларовым миллионером, однако Алишер делает деньги не столько на творчестве – музыка является не самым большим источником его доходов. Куда больше рэпер зарабатывает благодаря продаже рекламы, где самая дорогая – это интеграция бренда или продукта в клип.

За прошедший год музыкант стал богаче на 80 миллионов рублей, но, как сам признался Моргенштерн, он не любитель копить заработанные средства – более половины этих денег он уже потратил. Артист сам не понимает, на что именно у него так быстро уходят деньги, ведь уже за май он потратил 9,4 миллиона рублей, а в первую половину июня ушло 7,5 миллиона рублей.

Сейчас Алишеру Алиеву, а именно так в действительности зовут рэпера, всего 22 года, а он уже является одним из самых популярных исполнителей для молодого поколения в России и странах СНГ. Огромную долю своего успеха музыкант получил благодаря карьере блогера на YouTube, где он привлек к себе внимание нетривиальными треками и конфликтами со знаменитостями российского сегмента видеоплатформы.

Карташов Тимур