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Основатель Comedy Club признался, что Харламов и Асмус развелись из-за фильма «Текст»

Вчера, 19:44

Откровенная сцена с участием Кристины спровоцировала шутки о муже-рогоносце в сторону Гарика, и это задевало юмориста, сообщил Артур Джанибекян.

Харламов отрицал, что с экс-супругой Кристиной Асмус расстался из-за ее откровенных съемок; Фото с аккаунта @garikkharlamov в Instagram

Харламов отрицал, что с экс-супругой Кристиной Асмус расстался из-за ее откровенных съемок; Фото с аккаунта @garikkharlamov в Instagram

Отношения резидента Comedy Club Гарика «Бульдога» Харламова и актрисы из сериала «Интерны» Кристины Асмус всегда находились под пристальным вниманием общественности. Пара восемь лет доказывала всем, что они будут вместе несмотря ни на что, но недавно вдруг появилось сообщение об их разводе. Сам Харламов заверил аудиторию своего 8-миллионного аккаунта в Instagram, что ни фильм «Текст», ни пандемия в этом не виноваты, но основатель Comedy Club Артур Джанибекян сообщил во время «Яндекс.Эфира» иные сведения.

Близкий друг юмориста признался, что Харламов и Асмус развелись из-за фильма «Текст», а точнее из-за последовавшей за картиной травли. Дело в том, что сцены, в которых снялась Кристина, показались широкой общественности слишком откровенными и даже похабными, почему ее и заподозрили в измене. Гарика, соответственно, начали называть мужем-рогоносцем, однако он всегда отвечал на такие высказывания иронично, весело. Если же верить Джанибекяну, шутки больно ранили Харламова, хоть внешне он не показывал этого. Основатель Comedy Club считает, что его друг «держался супермолодцом», но раскрывать все детали его развода с Асмус не стал.


Карташов Тимур

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