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Соловьёв открыто предъявил претензии Собчак после интервью с Анной Шафран

Сегодня, 22:00

На «Осторожно, Собчак!» Ксения хотела хитростью выведать тонкости работы Владимира у его коллеги, считает ведущий.

Владимир Соловьев с Анной Шафран с @vrsoloviev и Ксения Собчак @xenia_sobchak

Владимир Соловьев с Анной Шафран с @vrsoloviev и Ксения Собчак @xenia_sobchak

 Телеведущий во время эфира «Соловьёв Live» озвучил свое впечатление после просмотра последнего выпуска шоу «Осторожно, Собчак!». Владимир Соловьёв уверен, что его соведущая Анна Шафран уничтожила Ксению Собчак во время интервью. Журналист утверждает, что экс-ведущая «Дома-2» хотела хитростью выведать тонкости его работы через коллегу, однако та оказалась «крепким орешком» на провокации не поддалась.

Кроме того, Соловьёв во время эфира на YouTube припомнил Собчак ее высказывание о детях, которых та в пылу гнева назвала «гадёнышами». Дело происходило несколько лет назад, когда Ксения Анатольевна ругалась из-за шумных соседей по телефону. Некто сделал запись разговора ведущей, а Соловьёв включил данную аудиодорожку во время своей онлайн-трансляции. Таким образом, журналист пытался подчеркнуть то, насколько Собчак двулична и лицемерна.

Когда Ксения подключилась к трансляции, пытаясь отстоять свое право на любые высказывания в личном разговоре, Владимир открыто предъявил все свои претензии. В ответ на претензии Собчак припомнила, что на момент высказывания о детях была чайлдфри, тогда Соловьёв спросил Ксению об отношении к религии. Услышав ответ о том, что у ведущей сложная система взглядов по этому поводу, Владимир возмутился тому, что она венчалась. Ксения ответила, что никому не навязывает свои взгляды.


Карташов Тимур

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