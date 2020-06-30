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Дочери Заворотнюк испортили больше половины волос в столичном салоне

Сегодня, 18:31

Дочь знаменитой актрисы пришла в ужас от того, что её локоны превратились в «мочалку» из-за неправильного осветления.

Волосы Анны Заворотнюк до и после похода в модный салон красоты в Москве; Фото: @anna_zavorotnyuk

Волосы Анны Заворотнюк до и после похода в модный салон красоты в Москве; Фото: @anna_zavorotnyuk

 Анна Заворотнюк активно делится со своими подписчиками в Instagram подробностями личной жизни и ухода за собой, а недавно рассказала об очень неприятном случае. Девушка отправилась на окрашивание в одно из самых модных заведений в Москве, но там дочери Анастасии Заворотнюк испортили больше половины волос.

По словам девушки, она пришла на сложное окрашивание по технике Air Touch (с англ. «воздушное касание»), её локонами занимался мастер по имени Гусейн. Однако уже в процессе осветления волос Анна почувствовала что-то неладное, ведь волосы с краской, которые поместили под фольгу, очень нагрелись. Когда Заворотнюк сообщила об этом парикмахеру, то успокоил её, сообщив, что так и нужно и это полностью нормальная реакция на осветление. Анна доверилась мастеру, но скоро пожалела об этом.

Пост со страницы дочери Заворотнюк @anna_zavorotnyuk
Пост со страницы дочери Заворотнюк @anna_zavorotnyuk


 Когда фольгу убрали, а краску смыли, дочь знаменитой актрисы буквально пришла в ужас, ведь вместо мягкого и «воздушного» осветления, её волосы стали «кипельно-белого цвета», а к тому же были «как мочалка». Хоть Заворотнюк и подарили косметические уходовые средства, денег за процедуру не взяли, а также предложили процедуры по восстановлению испорченных локонов, Анна осталась очень недовольна. В своем разоблачительном посте в Instagram девушка намекнула, что часть волос ей пришлось отрезать, а салон красоты назвала «салоном ужаса».


Карташов Тимур

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