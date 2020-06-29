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Главная страница | Шоу-Бизнес | Друг-байкер Наргиз готов заняться её проблемами с Фадеевым

Друг-байкер Наргиз готов заняться её проблемами с Фадеевым

Вчера, 17:42

Мужчина намекнул в интервью, что думает о поездке в Москву, хотя сам живёт в США.

люди

Фото: Instagram nargizzakirova_official и fadeevmaxim
Закирова, Фадеев и фрагмент интервью Котова

Сегодня на своей странице в Instagram Наргиз Закирова опубликовала интервью с лидером русских байкеров в США Константином Котовым. В беседе с журналистом глава мотоклуба «Братва» рассказал, что у Наргиз сейчас тяжелые времена и певицу обижают. Он заявил, что никому не даст в обиду свою давнюю подругу и готов поехать в Москву, чтобы заняться ее проблемами. Известно, что неприятности Наргиз Закировой связаны с продюсером Максимом Фадеевым, который расторг с певицей контракт и запретил ей исполнять свои хиты.

«Я знаю, что у неё сейчас не очень хорошие времена в Москве. Не знаю, что там конкретно, но нашу подругу обижают там! Я думаю, что сейчас закончим здесь и поедем туда разбираться», — рассуждает Котов в интервью.

Хоть он и говорит это с юмором, не стоит забывать, что Константин с Закировой хорошие друзья. Когда она бывает в Нью-Йорке, часто приходит к нему в клуб на тусовки и пообщаться с друзьями. Байкер, в свою очередь, по приезду в Москву, обязательно заходит в гости к своей подруге, которую просто «обожает».

«Обожаю Наргиз Закирову. Это моя подруга давнишняя, дружим до сих пор. Я вот был в Москве, я был у нее на концерте, встречались, и в гости даже к ней заходил. Она когда сюда приезжает, она обязательно даёт мне об этом знать», — подчёркнул Котов.


Наргиз в Facebook Котова
Наргиз в Facebook Котова

Во время беспорядков в США после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, байкеры клуба «Братва» патрулировали Бруклин, оберегая местных жителей от погромов и мародерства. Так что у Наргиз Закировой есть крепкая защита. В Facebook на странице Котова всего 52 самых близких «друга», а не тысячи знакомых, хоть он и публичная личность. Среди них есть и певица, что подчёркивает их крепкую дружбу и близость.

Сейчас певица работает с новым продюсером Виктором Дробышем, которому пророчат большое будущее в совместной работе с Наргиз.


Кира Соколова

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