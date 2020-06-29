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Гузеева резко ответила журналистам на вопрос о разводе Харламова с Асмус

Сегодня, 11:20

Юморист часто высмеивает ведущую и участников программы «Давай поженимся».

люди

Фото: Instagram _larisa_guzeeva_, garikkharlamov и asmuskristina

Пользователи сети давно могут наблюдать неприязненные отношения Ларисы Гузеевой и Гарика Харламова. Комик часто высмеивает ведущую и участников шоу «Давай поженимся» на своей странице в Instagram. Делает их участниками своих монологов, не всегда приличных. Лариса в своих комментариях не скрывает, что лично ей это неприятно.

«Вы охренели все со своим Гариком!» — выпалила Гузеева и бросила трубку.

Так ведущая резко ответила на очередной звонок журналистам НТВ из программы «Ты не поверишь». После того, как стало известно о разводе Гарика Харламова и Кристины Асмус, журналисты устремились к Гузеевой за комментариями. Донимали известную актрису чуть ли не каждый день. В начале она вежливо отвечала, что это ее не интересует.

Пользователи сети, наблюдающие за перепалками актрисы и комика теперь смеются и предлагают Гарику воспользоваться проектом «Давай поженимся» в поисках новой супруги.


Кира Соколова

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