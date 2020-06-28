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Главная страница | Шоу-Бизнес | Алла Пугачёва провела душевный вечер с семьей Юдашкина и Буйнова

Алла Пугачёва провела душевный вечер с семьей Юдашкина и Буйнова

Сегодня, 16:51

Поклонники восхищены внешним видом Примадонны.

Алла Пугачева с Валентином Юдашкиным и Александром Буйновым. Фото: Кристина Матвеева, Vladtime.ru
Алла Пугачева с Валентином Юдашкиным и Александром Буйновым. Фото: Кристина Матвеева, Vladtime.ru

 

Режим самоизоляции отменили, и Примадонна решила встретиться с друзьями. Вчера Алла Пугачёва провела душевный вечер с семьей Юдашкина и Буйнова. Женщина опубликовала снимок с близкими людьми в своём Instagram.

Пугачева пригласила в гости семью Юдашкина и Буйнова. Фото: Instagram @alla_orfey
Пугачёва пригласила в гости семью Юдашкина и Буйнова. Фото: Instagram @alla_orfey

 

«Любимые друзья всегда рядом», - написала певица в социальной сети.

На фотографии можно заметить, как у Пугачёвой и ее друзей «светятся» глаза – видимо, они очень рады встрече друг с другом. Гости угощались тортом и фруктами, а расположились они во дворе Примадонны.

Больше всего внимание поклонников привлекла сама Алла Борисовна. Примадонна надела зеленую пижаму в горошек, крупное украшение на шею, а на голове соорудила оригинальную прическу, которая ей очень идет. Примечательно, что это уже не первый раз, когда Алла Борисовна «блистает» в данном наряде – она надевала эту пижаму на Пасху. Фанаты отметили, что Пугачёва выглядит гораздо моложе своих лет, а такое одеяние ей очень к лицу.


Кристина Матвеева

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