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Овечкин и Шубская впервые показали лицо сына в день его рождения

Сегодня, 15:38

27 июня Илье исполнился один месяц.

Анастасия Шубская и Александр Овечкин с сыном. Фото: Instagram @nastyashubskaya
Анастасия Шубская и Александр Овечкин с сыном. Фото: Instagram @nastyashubskaya

 

Хоккеист Александр Овечкин и его жена Анастасия Шубская отмечают немаловажную для них дату. Их сыну Илье исполнился месяц. Овечкин и Шубская впервые показали лицо сына в день его рождения.

Анастасия опубликовала фотографии с Ильей и супругом на своей Instagram страничке.

«1 месяц нашему малышу», ¬- подписала публикацию жена Овечкина.

Поклонники рады, что пара наконец-то показала своего малыша и принялись поздравлять её. «Счастья вам и здоровья малышу!», «Ого! Вы взрослеете каждую минуту! Поздравляю!», «Поздравляю с таким важным событием! Уже 1 месяц Илюше», ¬- пишут многочисленные поклонники Овечкина и Шубской.

Пользователи решили уделить внимание не только Илье, но и его матери. Так, фанаты отметили, что на фотографиях видно, как Анастасия быстро пришла в форму после родов и выглядит просто потрясающе. В комментариях многие поинтересовались, как девушке удалось так быстро восстановиться, но она предпочла оставить это в тайне.


Кристина Матвеева

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