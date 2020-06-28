Поклонники узнали в незнакомце музыканта ChinKong.

Полину Гагарину уличили в романе с Chinkong. Фото: Instagram @gagara1987, @chinkong

Не так давно стало известно о том, что Полина Гагарина разводится с супругом Дмитрием Исхаковым. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил Дмитрий. Накануне развода Гагарина проводит время с другим мужчиной, как говорится в Telegram-канале «Только никому».

Полину Гагарину заметили в окружении незнакомца. Фото: Telegram-канал «Только никому»

Telegram-канал заявляет, что к ним поступила информация о том, что певица уже долгое время состоит в отношениях с продюсером ChinKong. Полину застали в окружении незнакомого мужчины, в котором и узнали ChinKong. Стоит отметить, что молодые люди делали несколько совместных песен, и по предположению «Только никому», в связи с этим у пары возникли чувства друг к другу.

Следует упомянуть, что Гагарина до сих пор не комментирует свой развод, однако известно, что она не живет вместе с Исхаковым уже более полугода. Поклонники предполагают, что именно музыкант, с которым увидели Полину недавно, стал причиной раздора в семье.

Кристина Матвеева