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Накануне развода Гагарина проводит время с другим мужчиной

Сегодня, 11:53

Поклонники узнали в незнакомце музыканта ChinKong.

Полину Гагарину уличили в романе с Chinkong. Фото: Instagram @gagara1987, @chinkong
Полину Гагарину уличили в романе с Chinkong. Фото: Instagram @gagara1987, @chinkong

 

Не так давно стало известно о том, что Полина Гагарина разводится с супругом Дмитрием Исхаковым. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил Дмитрий. Накануне развода Гагарина проводит время с другим мужчиной, как говорится в Telegram-канале «Только никому».

Полину Гагарину заметили в окружении незнакомца. Фото: Telegram-канал "Только никому"
Полину Гагарину заметили в окружении незнакомца. Фото: Telegram-канал «Только никому»

 

Telegram-канал заявляет, что к ним поступила информация о том, что певица уже долгое время состоит в отношениях с продюсером ChinKong. Полину застали в окружении незнакомого мужчины, в котором и узнали ChinKong. Стоит отметить, что молодые люди делали несколько совместных песен, и по предположению «Только никому», в связи с этим у пары возникли чувства друг к другу.

Следует упомянуть, что Гагарина до сих пор не комментирует свой развод, однако известно, что она не живет вместе с Исхаковым уже более полугода. Поклонники предполагают, что именно музыкант, с которым увидели Полину недавно, стал причиной раздора в семье.


Кристина Матвеева

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