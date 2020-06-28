Жорин отреагировал на слова Костенко в деле об алиментах Тарасова

Адвокат сомневается, что Анастасия достаточно ознакомлена с материалами расследования.

Между Жориным и Костенко произошел конфликт. Фото: Кристина Матвеева, Vladtime.ru

Недавно был вынесен приговор по делу об алиментах Дмитрия Тарасова. Костенко считает приговор нечестным по отношению к своим детям.

Жорин отреагировал на слова Костенко в деле об алиментах. Анастасия заявила, что к доходу Тарасова приписали несколько лишних нулей, а это значит, что алименты рассчитаны неверно, а Жорин попросту наклеветал на ее семью.

Он рассказал, что ни о какой клевете речи быть не может, так же, как и о дополнительных нулях. Слова Анастасии он назвал необъективными, ведь в суде каждый мог доказать свою правоту, но сторона Тарасова по каким-то причинам этого не сделала. В связи с этим экс-супруга футболиста привела аргументы и доказательства, которые и поспособствовали решению суда в ее пользу. По словам адвоката, цирк - то что происходит в данный момент. Решение суда же цирком назвать никак нельзя.

Кристина Матвеева