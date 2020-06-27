Иосиф Пригожин занялся спортом по примеру Максима Фадеева

Продюсер признался, что не вставал на дорожку уже около месяца.

Пригожин решил худеть благодаря Фадееву. Фото: Instagram @prigozhin_iosif

Максим Фадеев похвастался в своем Instagram-аккаунте, что похудел на 100 кг. Позже мужчина опубликовал Stories, в которых к нему обращается Иосиф Пригожин. В Stories можно увидеть, что Иосиф Пригожин занялся спортом по примеру коллеги.

В видеообращении к Фадееву Пригожин заявил, что коллега дал ему мотивацию прямо с утра, когда опубликовал результаты своего похудения. Продюсер встал на дорожку и на момент отправки видео прошел три километра. «Пока бежать не буду, боюсь коленки повредить», — подчеркнул Иосиф. Так же мужчина сказал, что надеется, что будет продолжать в таком же темпе, ведь он поправился и весит почти 100 кг.

Кроме того, муж Валерии собирается начать следить за питанием, как это делает Фадеева. Свое лицо Пригожин в шутку назвал «шариком». В конце видеообращения продюсер поблагодарил Максима за мотивацию.

Стоит напомнить, что Фадеев похудел благодаря диете. Какой именно, он пока скрывает. Не исключено, что он раскроет свой секрет коллеге, чтобы и тот смог добиться головокружительного результата.

Кристина Матвеева