Продюсер пока не раскрывает секрет своего похудения.

Максим Фадеев до и после похудения. Фото: Instagram @fadeevmaxim

Максим Фадеев искренне рад, что его диета наконец начала приносить плоды. Однако пока он не рассказывает, какой именно принцип питания помог ему избавиться от лишних килограммов. Фадеев показал фото после похудения на 100 кг. Это можно наблюдать в его Instagram-аккаунте.

В своем микроблоге продюсер продемонстрировал себя в старых шортах, которые когда-то были ему как раз. На фотографии можно заметить, что теперь обе ноги мужчины помещаются в одной штанине. Поклонники просто в восторге от результатов похудения Максима и ждут, когда же он расскажет, благодаря чему ему удалось так постройнеть. Знаменитости, как и фанаты Фадеева, обескуражены результатом похудения продюсера. «Вот это красавчик!», — прокомментировал фото Иосиф Пригожин.

Между тем, известная журналистка Лена Миро в своем Telegram-канале заявила, что теперь Фадееву необходимо пойти в спортзал, чтобы подтянуть тело и стать еще стройнее.

Кристина Матвеева