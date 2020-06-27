Актёру жаль, что он не стал примером для друга в борьбе с алкоголизмом.

Харатьян высказался о ДТП с Ефремовым. Фото: Кристина Матвеева, Vladtime.ru

Дмитрий Харатьян решил не отмалчиваться о ситуации с Михаилом Ефремовым и высказал свое мнение. Как оказалось, Харатьян надеется на переоценку ценностей у Ефремова. Об этом он рассказал в студии «Комсомольской правды».

Актеров связывала долгая дружба и многолетняя работа друг с другом, так что можно сказать, что Дмитрий знает Михаила довольно близко. Харатьян рассказал, что его коллега на самом деле — хороший человек, с которым случились плохие вещи. По мнению актера, проблема Ефремова в его алкоголизме. «Для Миши я не стал примером, к сожалению.», — рассказывает Дмитрий.

Стоит напомнить, что Харатьян бросил вредную привычку еще 16 лет назад, но повлиять на друга ему, увы, не удалось. Актер считает, что сейчас не стоит винить мужчину, ведь тот сам себя «казнил».

Харатьян не скрывает, что у него в свое время были большие проблемы с алкоголем. Именно поэтому он считает, что имеет право высказываться от ДТП с участием Ефремова. И всё же актёр смог побороть свою зависимость.

Кристина Матвеева