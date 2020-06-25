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Директор «Уральских пельменей» об уходе Михалковой из шоу: «Ее недооценивали»

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Директор «Уральских пельменей» об уходе Михалковой из шоу: «Ее недооценивали»

 Юлия получала в несколько раз меньше денег, чем ее коллеги.

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Директор «Уральских пельменей» об уходе Михалковой из шоу: «Ее недооценивали»

Сегодня, 12:33

Юлия получала в несколько раз меньше денег, чем ее коллеги.

люди
Фото: Instagram

cruxchat и netievskiy_official

Бывший директор «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский прокомментировал уход из проекта ведущей актрисы Юлии Михалковой. Он считает, что «ее недооценивали, в том числе и в деньгах», участники шоу зарабатывали в несколько раз больше, чем Юлия. Возможно, по этой причине звезда и покинула шоу.

«Если собрать все причины моего ухода, то деньги — это только 5%», - комментировала Михалкова.

Дело в том, что Юлия влилась в проект немного позже, она не стояла у истоков создания шоу и не являлась его учредителем. Вскоре Михалкова стала ведущей актрисой «Уральских пельменей».

Сейчас Юлия продолжает работать на СТС, вместе с Мишей Галустян они ведут новый сезон детского КВН. Она занимается благотворительностью и тесно работает с фондом «Свои дети». В клинике детской хирургии и травматологии доктора Рошаля Юлия провела занятия о правилах дорожного движения для маленьких пациентов, пострадавших в ДТП.


Кира Соколова

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