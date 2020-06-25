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Валерий Меладзе с радостью проводит дни в кругу семьи

Сегодня, 09:40

Появилось время просто подумать над собственной жизнью, признался певец.

Артисты

Фото: Instagram meladze_valeriy и albinadzhanabaeva

В семье Валерия Меладзе до сих пор соблюдают все меры безопасности от эпидемии COVID-19. Певец редко выходит из дома и с радостью проводит время в кругу своей семьи.

Изданию StarHit певец рассказывает, что больше 20 лет он постоянно работал, ездил с гастролями, строил грандиозные планы. Валерий представил себя едущим на эскалаторе вниз и постоянно бегущим вверх. Теперь же, во время пандемии и эскалатор, и продюсер наконец-то остановились. Не нужно никуда спешить и Меладзе впервые, благодаря коронавирусу, получил возможность подумать о своей собственной жизни. Нашлось время и для домашних дел, которые в связи с бешеным ритмом работы, постоянно откладывались.

«Распустили всех помощников. Альбина готовит, я мою посуду», — поделился артист.

Теперь с супругой они живут, как настоящая семья, Валерий с удовольствием воспитывает своих детей. Певец надеется, что за время коронавируса, когда все близкие находились вместе, его дети осознанно станут соблюдать семейные традиции.

Напомним, что Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева поженились 2014 году, воспитывают двоих сыновей Костю и Луку. Его жена бывшая солистка группы «Виагра», на сегодняшний день выступает в постановке «Вредные привычки». В прошлом году супруги дуэтом спели песню «Мегаполисы».


Кира Соколова

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