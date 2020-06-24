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Семье погибшего Захарова заплатили недоброжелатели Ефремова, заявил Разин

Сегодня, 16:12

Создатель «Ласкового мая» заявляет, что его версия основана на «достоверных источниках».

Фото: YouTube-канал «Вдудь»\abnews.ru

Российский продюсер и певец прокомментировал последствия ДТП с участием Михаила Ефремова. Семье погибшего Сергея Захарова заплатили недоброжелатели Ефремова, мешая получению компенсации от артиста, заявил Разин.

Свою версию артист опубликовал в Instagram. Она, по его мнению, объясняет то, что относительно небогатая семья погибшего курьера отказывается от материальной компенсации. Ссылаясь на «очень достоверные источники», Разин утверждает, что неназванные «недоброжелатели» заплатили семье погибшего за отказ от соглашений с Ефремовым.

По мнению Андрея Разина, описываемая им версия является «политической расправой». Неизвестные дали семье погибшего Сергея Захарова «неимоверную сумму, а также хорошую защиту» в обмен на отказ от уступок по отношению к Ефремову.

Стоит отметить, что слова Разина являются единственным доказательством версии, описанной им же. Напомним, представители семьи погибшего курьера подчёркивали, что им не нужны деньги Ефремова — они добиваются наказания виновника по всей строгости закона.


Дмитрий Кошевой

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