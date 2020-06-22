Венцеслав Венгржановский пытается добиться развода от супруги

Вместо брака мужчина собирается воспитывать ребенка от объявившейся любовницы.

Фото: Instagram @ventz_vengrzhanovsky

Венцеслав Венгржановский пропал на некоторое время из поля зрения журналистов. Оказалось, что у мужчины все отлично со здоровьем и чувствует он себя более, чем хорошо. Однако в личной жизни у экс-звезды «Дома-2» происходят различные неурядицы. Так, сейчас Венцеслав пытается добиться развода от супруги.

Венгржановский поженился всего три месяца назад, но уже мечтает развестись. Дело в том, что его супруга, по словам мужчины, оказалось сумасшедшей. Сейчас женщина находится под наблюдением соответствующих специалистов. Она всячески пытается удержать мужа рядом с собой и сопротивляется его тяге к расставанию. Из-за этого Венгржановский даже побывал у юриста.

Кроме того, у Венцеслава объявилась любовница, которая, к тому же, оказалась беременной от него. Экс-участник «Дома-2» заявил, что примет ребенка и будет его растить. Лера, любовница мужчины, готова простить ему всё и хочет вернуть любимого. Получается, что сейчас Венцеслав оказался в любовном треугольнике, и он понятия не имеет, как ему «выпутаться».

Кристина Матвеева