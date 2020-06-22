Добронравов сообщил, что съемки «Сватов» отодвинулись на 2021 год

По словам Федора, сериал попросту не успели доснять.

Фото: Instagram @dobronravov.fedor

Седьмой сезон «Сватов» должен был появиться на экранах ближе к концу 2021 года. Однако сейчас Федор Добронравов сообщил, что съемки сериала отодвинулись на 2021 год.

По словам актера, так произошло из-за того, что последние сцены «Сватов» не успели снять из-за пандемии коронавируса. Съемки должны были проходить в Белоруссии, но из-за введенных ограничений это стало попросту невозможным. Такую информацию Федор получил от режиссера «Сватов».

К сожалению, теперь нет точной даты, когда поклонники смогут увидеть любимый сериал снова. Сам Добронравов подчеркнул, что он надеялся на то, что съемки возобновятся и сериал доснимут. Единственное, что пока известно о «Сватах-7», это то, что в новом сезоне будет 12 серий.

Актер не скрывает, что он сам пострадал от пандемии. Мужчина вынужден находиться на даче и соблюдать режим самоизоляции по всем правилам. Кроме того, не так давно стало известно, что Федор уволился из Театра сатиры.

Кристина Матвеева