Собчак и Кудрявцева поучаствовали в челлендже «до и после» фотошопа

От редактора

Собчак и Кудрявцева поучаствовали в челлендже «до и после» фотошопа

Поклонники оценили чувство юмора знаменитостей, отметив, что без ретуши они выглядят куда лучше.

Резиденты «Уральских пельменей» получают по 300 млн рублей в год

Мнение

Резиденты «Уральских пельменей» получают по 300 млн рублей в год

Экс-директор шоу не удержался и раскрыл заработную плату участников.

«Первый канал» собрал звёздный состав для вручения медицинской премии

Мнение

«Первый канал» собрал звёздный состав для вручения медицинской премии

«Засветились» Татьяна Навка и Лариса Гузеева.

Сюжеты:

Продолжительность жизни зависит от скорости накопления генетических мутаций Врачи объяснили, почему с «аллергией на солнце» опасно загорать Люди начали болеть корью с VI века до н.э. из-за контакта с зараженным скотом В России разрабатывают метод кодирования 6G-сетей В ДНК ирландского вельможи обнаружили следы инцеста первой степени У всех профессиональных футболистов есть скрытые травмы, но это не влияет на их игру Спирт делает червей менее привлекательными друг для друга Блондины живут дольше и болеют меньше, чем брюнеты и шатены Мороженое научились создавать с помощью углекислого газа Пластиковые дожди могут нанести вред легким человека Ученые определили характер людей, скупавших туалетную бумагу в марте Геи, бисексуалы и лесбиянки более добросовестны, чем гетеросексуалы
Главная страница | Шоу-Бизнес | «Первый канал» собрал звёздный состав для вручения медицинской премии

«Первый канал» собрал звёздный состав для вручения медицинской премии

Сегодня, 17:18

«Засветились» Татьяна Навка и Лариса Гузеева.

«Первый канал» во главе с генеральным директором Константином Эрнстом провёл вручение ежегодной медицинской премии «Призвание».
В этом году награда встречает юбилей – 20 лет, и телевизионщики решили отметить это событие с размахом. Поздравлять врачей собрались почти все звёзды «Первого канала», от Елены Малышевой до Юлии Барановской.
Татьяна Навке, к примеру, даже удалось выложить в Instagram фото с «зашкаливающим» количеством знаменитостей.
Эрнста и цветник прекрасных ведущих удалось «поймать», судя по всему, в коридоре между выступлениями. Кроме директора и фигуристки на снимок попали Марина Ким, Юлия Барановская, Лариса Гузеева и тренер Татьяна Тарасова.
Должно быть, такое пышное награждение связано не столько с юбилеем, сколько с пандемией коронавируса – вся страна хочет медикам должное, в том числе и именитые артисты.


Владимир Сотников

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Александр Волков намекнул на вину менеджмента в проигрыше Блейдсу
Александр Волков намекнул на вину менеджмента в проигрыше Блейдсу

Намёк на это прозвучал в Instagram бойца.

Кравец смутила отстранённость Норкина на похоронах супруги
Кравец смутила отстранённость Норкина на похоронах супруги

Певица также рассказала о том, как странно вела себя женщина в последние месяцы своей жизни.

Продолжительность жизни зависит от скорости накопления генетических мутаций
Продолжительность жизни зависит от скорости накопления генетических мутаций

 Ученые из США определили этот биомаркер организма и утверждают, что от него также зависит способность к продолжению рода у женщин.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости