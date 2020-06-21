«Первый канал» собрал звёздный состав для вручения медицинской премии

«Засветились» Татьяна Навка и Лариса Гузеева.

Владимир Сотников

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«Первый канал» во главе с генеральным директором Константином Эрнстом провёл вручение ежегодной медицинской премии «Призвание».В этом году награда встречает юбилей – 20 лет, и телевизионщики решили отметить это событие с размахом. Поздравлять врачей собрались почти все звёзды «Первого канала», от Елены Малышевой до Юлии Барановской.Эрнста и цветник прекрасных ведущих удалось «поймать», судя по всему, в коридоре между выступлениями. Кроме директора и фигуристки на снимок попали Марина Ким, Юлия Барановская, Лариса Гузеева и тренер Татьяна Тарасова.Должно быть, такое пышное награждение связано не столько с юбилеем, сколько с пандемией коронавируса – вся страна хочет медикам должное, в том числе и именитые артисты.